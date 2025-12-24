Calcio Italia: notizie Roma e Lazio

La Commissione governativa, presieduta dal professor Atelli, ha dato il via libera alla Lazio, permettendole di tornare ad agire liberamente sul mercato in entrata nella sessione invernale. La società biancoceleste ha superato l’esame dei conti e ha rispettato il valore soglia, dopo il divieto estivo.

La famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, ha fatto un passo importante per il futuro del club, consegnando il progetto di fattibilità del nuovo stadio in Comune, augurando così buon Natale ai tifosi della Roma.

Il giocatore della Roma, Leon Bailey, ha ricevuto buone notizie dopo l’infortunio accusato nell’ultimo match di campionato, poiché non sono state riscontrate lesioni gravi. Bailey aveva sentito dolore dopo un contropiede e aveva preferito uscire dal campo, probabilmente a causa dei due precedenti stop.

Nel frattempo, il Senegal di Koulibaly e Mané ha debuttato con una vittoria nella Coppa d’Africa, battendo 3-0 il Botswana nel gruppo D, grazie alla doppietta di Jackson e a un gol di Ndiaye.