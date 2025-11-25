Calcio Italia: Como vince con giovani

Il tecnico del Como è felicissimo di lavorare con il suo gruppo di ragazzi, che hanno fatto benissimo ciò che dovevano fare, tutti insieme, con la stessa mentalità e intensità. La squadra ha risposto alla richiesta di cercare e trovare più gol, un punto su cui il tecnico aveva insistito tanto.

La fiducia nei giovani, l’intensità e la mentalità vincente sono tutti elementi che caratterizzano la squadra. Il tecnico ammette di avere avuto dubbi sulla formazione, ma alla fine la scelta è stata quella giusta. L’intensità della squadra non è più una novità, ma impressiona sempre, e il tecnico sottolinea che il suo calcio è esigente e richiede una grande corsa e pressing.

La gioia più grande per il tecnico è vedere la squadra che si impegna a rifare tutto quello che provano in allenamento, e che tutti si danno da fare allo stesso modo. La vittoria è anche merito dei giovani, che hanno segnato e hanno dimostrato di essere determinanti. Il tecnico si fida tanto di loro e sa che potranno avere una grande carriera, ed è per questo che è molto esigente.

Sulla nuova situazione di classifica, il tecnico non si sofferma, preferendo concentrarsi sulla prossima partita importante contro il Sassuolo. Il patto con la sua squadra è chiaro: tutti devono sempre essere pronti e nessuno si deve lamentare, perché il momento arriva sempre. La vittoria ha dimostrato che l’intercambiabilità è una delle carte vincenti di questo Como. Il tecnico è contentissimo di essere l’allenatore di questa squadra e di avere visto ancora una volta quanto hanno fame di vincere.