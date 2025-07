Calcio in TV: offerte e trucchi per risparmiare nel 2025-26

Con l’avvicinarsi della nuova stagione calcistica, il tema dei diritti televisivi e della fruizione legale delle partite si fa sempre più rilevante. La lotta contro il “pezzotto”, un sistema illegale per accedere ai contenuti a pagamento, ha visto il Garante delle Comunicazioni sanzionare oltre 2.000 utenti, con multe che possono arrivare fino a 5.000 euro per i recidivi.

Per quanto riguarda il campionato di Serie A per la stagione 2025-2026, DAZN manterrà l’esclusiva trasmettendo tutte le 380 partite. Sky, invece, avrà la co-esclusiva di tre incontri per turno: uno il sabato sera alle 20:45, uno la domenica alle 18:00 e il posticipo del lunedì sempre alle 20:45.

Gli utenti possono cercare di risparmiare sugli abbonamenti, principalmente puntando su piani annuali e sfruttando promozioni. Ad esempio, un abbonamento annuale a DAZN Full costa 359 euro, mentre il pacchetto Family, adatto per famiglie o gruppi, è disponibile a 599 euro. Timvision offre pacchetti che combinano diversi servizi, come “Dazn & Prime” a 19,99 euro al mese per i primi cinque mesi, e Sky propone abbonamenti selettivi da 15,90 euro al mese.

Per chi desidera ottimizzare le spese, è fondamentale identificare il proprio profilo di spettatore. Si possono individuare diversi tipi di utenti, da chi desidera seguire tutto il campionato a chi preferisce abbinare calcio e intrattenimento.

Infine, per risparmiare ulteriormente, è consigliabile considerare l’acquisto di abbonamenti annuali, approfittare di promozioni e condividere i costi dell’abbonamento con amici o familiari.