Calcio in Sicilia: formazione per dirigenti

Il Comitato Regionale Sicilia ha organizzato un corso per dirigenti di società di calcio, che si è tenuto in un’aula della Torre Biologica di Catania. L’evento era dedicato alla formazione dei dirigenti sportivi, fondamentale per rafforzare le competenze gestionali, amministrative e relazionali che rendono il calcio sempre più solido e moderno.

Il corso ha avuto come uditori tutti i dirigenti delle società affiliate alla Figc e ha offerto l’occasione di confrontarsi su temi chiave come la gestione societaria e le responsabilità del dirigente, le normative federali e gli adempimenti amministrativi, la comunicazione e la valorizzazione dell’immagine della società.

A margine del convegno sono state intervistate due figure di spicco: il presidente federale della regione Sicilia, Sandro Morgana, e il referente Figc di Catania, Lino Gurrisi.