calcio in lutto, il campione aveva solo 27 anni

Il calciatore uruguaiano è deceduto all’età di soli 27 anni presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo, Brasile. Il mondo del calcio sudamericano ed europeo è a lutto per questo bruttissimo episodio accaduto in campo.

Un’altra tragedia in campo, una scena terrificante. Il calciatore del Nacional ha avrebbe avuto un malore e successivamente, dopo diversi tentativi di salvarlo, sarebbe deceduto a causa di un “arresto cardiorespiratorio provocato da un’aritmia cardiaca”, come stabilito dai medici.

Juan Izquierdo era crollato in campo lo scorso giovedì, l’evento aveva già scioccato spettatori e giocatori presenti nel match con lui. Il calciatore, infatti, è crollato poco prima della conclusione della partita di Copa Libertadores tra il San Paolo e il Nacional allo stadio Morumbi.

Il calcio sudamericano è in lutto”, ha dichiarato Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol, massima competizione sudamericana seguita in tutto il mondo. Izquierdo, per giorni, è stato tenuto in vita da un respiratore dal giorno in cui è avvenuto l’episodio sul campo di gioco. Il difensore lascia una moglie e due figli, il più piccolo dei quali, un maschietto, è nato all’inizio di agosto.

“Con immensa tristezza e il cuore spezzato, il Club Nacional de Futbol annuncia la scomparsa del nostro caro calciatore Juan Izquierdo”, ha comunicato la squadra su X, aggiungendo che “tutto il Nacional è in lutto per questa perdita incolmabile. Riposa in pace, Juan, sarai sempre nei nostri cuori”. In Uruguay tutte le competizioni previste per il weekend sono state sospese in segno di rispetto al calciatore.

Domenica, i giocatori del San Paolo erano scesi in campo nel Brasileirão indossando una maglietta con la scritta “Força, Izquierdo”. Anche Luis Suarez ha dedicato a Izquierdo la sua doppietta per l’Inter di Miami, mostrando una maglietta con la scritta “Forza, Juan”. Il sostegno da tutto il mondo, però, non ha potuto fare niente contro le condizioni disperate in cui versava il giocatore del Nacional.

Cosa era successo durante quella maledetta partita? Izquierdo era subentrato a Sebastián Coates durante l’intervallo della partita contro il San Paolo, ma all’84esimo il difensore è crollato a terra privo di sensi, senza alcun contatto con un altro giocatore. I compagni di entrambe le squadre hanno immediatamente richiesto l’intervento medico. Ancora incosciente, Izquierdo è stato trasportato in ambulanza fuori dal campo tra gli applausi del pubblico, per poi essere ricoverato in terapia intensiva. Il resto lo sappiamo: tante speranze, grande tristezza, infine la perdita dolorosissima.

La carriera di Izquierdo è iniziata nel 2018 con il club Cerro. Nel 2019 il calciatore è passato al Peñarol, ma ha avuto poche opportunità di giocare. Successivamente, il difensore si è trasferito al Montevideo Wanderers. Nel 2022, Izquierdo è stato ingaggiato dal Nacional, ma ha giocato solo una partita prima di essere ceduto al club locale Liverpool. Qui è stato uno dei protagonisti nella stagione che ha portato il Liverpool a vincere il campionato uruguaiano nel 2023, il primo titolo del club in oltre un secolo. Izquierdo è tornato al Nacional quest’anno, lo scorso anno aveva disputato 23 partite e segnato un gol.