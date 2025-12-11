8.2 C
Calcio in Italia: psicologo per giovani calciatori

Calcio in Italia: psicologo per giovani calciatori

La società di calcio Fcd Sarmatese ha deciso di offrire ai suoi giovani tesserati un supporto aggiuntivo per gestire l’agonismo e creare rapporti sani con amici e compagni. Il progetto, chiamato “Gioco, Imparo, Mi Diverto”, consiste in una serie di incontri coordinati dalla psicologa e psicoterapeuta Maria Cristina Meloni e dal suo staff.

Il progetto è già partito con un primo appuntamento e ha l’obiettivo di aiutare i giovani calciatori a imparare a gestire la competizione e a creare rapporti positivi con gli altri. La psicologa Maria Cristina Meloni e il suo staff lavoreranno con i giovani tesserati per fornire loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide del gioco e della vita.

