Da StraNotizie
Calcio in Italia: Le sfide imperdibili di questa domenica

La domenica di campionato si presenta ricca di appuntamenti. Si inizia alle 12.30 con Udinese-Cagliari, seguito alle 15.00 da due partite: Fiorentina-Roma e Verona-Pisa. Alle 18.00 si gioca Napoli-Genoa, visibile su Sky Sport Calcio e altri canali, con commento di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti, e gli inviati Francesco Modugno e Massimo Ugolini. La giornata si conclude alle 20.45 con Juventus-Milan.

Sky offre una copertura completa della stagione con pre e postpartita per ogni sfida, programmi e rubriche specifiche. Il viaggio domenicale inizia a mezzogiorno con “La Casa dello Sport – Day”, condotto da Sara Benci, affiancata da Paolo Assogna e Federico Zancan. Alle 15.30 segue “Sky Sunday Football”, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Marco Bucciantini. Durante le partite delle 20.45 c’è “Campo Aperto”, che fornisce aggiornamenti dal vivo dai campi con Leo Di Bello e,i suoi collaboratori Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara.

Per il pre e postpartita c’è “Sky Calcio Club”, condotto da Fabio Caressa, con una tavola rotonda che include Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero, Alessandro Florenzi, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. Lunedì sera si prosegue con “L’Originale” dalle 23, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, insieme a Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi.

