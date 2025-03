Calcio in dolore: la morte di Nico Hidalgo a 32 anni

Il calciatore spagnolo Nico Hidalgo è scomparso a soli 32 anni a causa di un tumore ai polmoni, le cui metastasi avevano ormai colpito anche le ossa. La diagnosi era stata fatta nel 2021, quando aveva 29 anni, e il suo ritiro dal calcio è avvenuto alla fine dello stesso anno. Hidalgo, nato il 30 aprile 1992 a Motril, ha iniziato la sua carriera nel Granada nel 2012, passando alla squadra B prima di debuttare nella prima squadra nel 2014. Nello stesso anno, è stato acquistato dalla Juventus, ma lasciato in prestito al Granada.

Nel 2016, dopo un periodo con il Cadice, il trasferimento è diventato definitivo. Ha poi giocato per il Racing Santander, dove ha ottenuto la promozione in Segunda División nel 2019, e successivamente è passato all’Extremadura UD. Nonostante il successo nei club, la sua vita è stata segnata dalla lotta contro la malattia.

La notizia della sua morte ha scosso il mondo del calcio, con messaggi di cordoglio da parte di diverse attuali e ex squadre. In una nota ufficiale, il Granada ha celebrato le sue qualità sia come calciatore che come persona, evidenziando l’affetto che ha ricevuto dai tifosi durante la sua carriera, in particolare durante il Granada City Trophy 2022, dove ha ricevuto una calorosa ovazione dai fan. La comunità calcistica piange un grande talento e una persona di valore.