Calcio in diretta su TikTok, l’esordio della National League

Una partita di calcio in diretta su TikTok non è una novità, ma un match dell’Inter Miami in MLS ha segnato un passo avanti grazie alla presenza di Messi. Recentemente, DAZN ha deciso di trasmettere gratuitamente una partita di quinta divisione inglese tra Southend e Carlisle, attirando l’attenzione anche del New York Times.

L’azienda aveva già testato dirette gratuite su social media per eventi di boxe e per la Infinity League di calcio a 5 in Germania. Pete Oliver di DAZN ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione con la National League, mirata ad aumentare il coinvolgimento dei club e a raggiungere un pubblico più vasto. Phil Alexander, CEO della National League, ha evidenziato come questa partnership avvicini le squadre alle loro comunità e contribuisca a dare visibilità alla lega.

La National League sta cercando di ottenere un terzo posto promozione verso la League Two, e una maggiore visibilità sarebbe fondamentale. Il 15 novembre, tutte le partite inizieranno in ritardo per richiamare l’attenzione su questa questione. Questo match rappresenta un’opportunità per mostrare l’interesse verso il calcio di quinta divisione.

Il Carlisle, attualmente primo in classifica, è guidato dall’ex allenatore del Manchester City Mark Hughes. Il Southend, settimo, ha già venduto oltre 8.000 biglietti e ha la migliore media spettatori della lega. Entrambi i club hanno una storia ricca, ma poca affinità con la massima divisione. Dopo una crisi finanziaria, il Southend è stato recentemente acquisito da nuovi proprietari che hanno riportato stabilità. Gli Shrimpers puntano a tornare in EFL, mentre per un giorno potranno vivere un’esperienza simile a quella dei top club.