Calcio in Arabia Saudita

La scelta di disputare la Supercoppa italiana di calcio a Riad, in Arabia Saudita, ha riaperto il dibattito sul rapporto tra sport, denaro e diritti umani. L’associazione Sport 4 Society di Montebelluna ha denunciato il rischio di trasformare il calcio in uno strumento di propaganda politica. Il giornalista Riccardo Cucchi ha espresso parole durissime, affermando che “il calcio è ostaggio di chi vuole usarlo a fini di propaganda” e che l’Arabia Saudita usa la Supercoppa italiana per mostrare un volto moderno e nascondere le violazioni dei diritti umani.

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha richiamato un quadro estremamente grave, sottolineando che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è estremamente negativa, con esecuzioni capitali e carcere per chi esprime dissenso online. Il presidente di Sport 4 Society, Luca Musumeci, ha definito il caso come emblematico di “sportwashing”, dove i valori di solidarietà e rispetto sono ignorati a favore del denaro. Musumeci ha anche ricordato il premio Sport e diritti umani, istituito nel 2019 con Amnesty International, che premia atleti e organizzazioni sportive che si distinguono per la difesa dei diritti fondamentali. Il torneo calcistico in Arabia Saudita proseguirà fino al 22 dicembre.