14.4 C
Roma
venerdì – 19 Dicembre 2025
Attualità

Calcio in Arabia Saudita

Da stranotizie
Calcio in Arabia Saudita

La scelta di disputare la Supercoppa italiana di calcio a Riad, in Arabia Saudita, ha riaperto il dibattito sul rapporto tra sport, denaro e diritti umani. L’associazione Sport 4 Society di Montebelluna ha denunciato il rischio di trasformare il calcio in uno strumento di propaganda politica. Il giornalista Riccardo Cucchi ha espresso parole durissime, affermando che “il calcio è ostaggio di chi vuole usarlo a fini di propaganda” e che l’Arabia Saudita usa la Supercoppa italiana per mostrare un volto moderno e nascondere le violazioni dei diritti umani.

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha richiamato un quadro estremamente grave, sottolineando che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è estremamente negativa, con esecuzioni capitali e carcere per chi esprime dissenso online. Il presidente di Sport 4 Society, Luca Musumeci, ha definito il caso come emblematico di “sportwashing”, dove i valori di solidarietà e rispetto sono ignorati a favore del denaro. Musumeci ha anche ricordato il premio Sport e diritti umani, istituito nel 2019 con Amnesty International, che premia atleti e organizzazioni sportive che si distinguono per la difesa dei diritti fondamentali. Il torneo calcistico in Arabia Saudita proseguirà fino al 22 dicembre.

Articolo precedente
Trump tra inflazione e calo della fiducia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.