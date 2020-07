“Magari prendi il coronavirus”

Non è una riforma, ma un provvedimento. Che potrebbe riscrivere le regole del calcio dei ragazzi, trasformando una punizione in un’occasione di educazione al rispetto. L’idea nasce dalla Procura della Federcalcio: sempre più spesso capita, anche sui campetti di categorie giovanili, di ascoltare insulti di tipo razzista. Un paio di casi in particolare, negli ultimi mesi, avevano attirato l’attenzione mediatica prima del lockdown. Il procuratore interregionale Marco Di Lello, si è fatto portatore di una proposta che ha già trovato adesione nei tribunali federali: ridurre le giornate di squalifica per chi proferisce frasi del genere, per sostituirle con seminari di formazione utili a comprendere e sensibilizzare sul tema dell’immigrazione, della diversità, della tolleranza. Seminari obbligatori, ovviamente, e con regole di partecipazione molto stringenti. Per provare a trasformare in un’opportunità di crescita anche un atteggiamento grave come la discriminazione.

L’idea è venuta quando sulla scrivania della procura federale è finito il fascicolo su un episodio di discriminazione del 25 gennaio. Era successo che un ragazzo, il capitano dei giovanissimi provinciali dell’Ausonia, avesse rivolto a un avversario del Cesano Boscone di origine cinese un insulto che suonava più o meno così: “Cinese di m…. torna al tuo Paese, ti venisse il coronavirus”. Si era mosso il sindaco, era partita una denuncia ai Crabinieri, i due ragazzi alla fine si erano incontrati e stretti la mano. La Procura federale avrebbe potuto chiedere dieci giornate di squalifica, ma ha preferito seguire una strada diversa: ha proposto al giocatore e alla sua società, l’Ausonia, una formula del tutto innovativa. Ossia un patteggiamento a 3 giornate di squalifica, a cui aggiungere l’obbligo di seguire 5 seminari di almeno un’ora l’uno, che proprio l’Ausionia avrebbe dovuto organizzare con lo scopo di valorizzare l’integrazione sociale, prevenire la discriminazione, la xenofobia e il razzismo con la partecipazione di uno psicologo dell’età evolutiva a certificare la frequenza. Una formula apprezzata anche dalla Procura generale dello sport, che avrebbe potuto impugnarla entro dieci giorni.

Stop all’obbligo di autorizzazione per la denuncia di discriminazioni

Un’altra novità in tema di razzismo è arrivata da un caso che ha riguardato addirittura un arbitro. Si tratta di Cristian De Caro, che nel maggio di un anno fa aveva – secondo una testimonianza confermata da un dirigente della squadra avversaria – insultato un giocatore di colore del Parmonval, Colley Ansumana, durante la finale regionale juniores con epiteti razzisti come “dai, ne.ro di m…, puoi giocare” e, dopo averlo espulso per un fallo, “via dal campo, sporco ne.ro”. Il Tribuinale federale territoriale lo aveva sospeso per 4 mesi, ma anche Colley per 5: colpevole, per il tribunale, di aver denunciato alla giustizia ordinaria l’episodio senza avere ottenuto l’autorizzazione del Consiglio federale come previsto invece dallo Statuto della Figc. Insomma, l’offeso subiva una squalifica più pesante di chi aveva pronunciato – anche se l’arbitro De Caro ha sempre negato – quelle frasi gravissime. La Corte d’Appello della Figc però ha deciso di smontare quell’impianto: negare l’autorizzazione, per i giudici di secondo grado, “comporta la lesione dei diritti individuali sanciti dalla Costituzione”. Colley si è visto cancellare la squalifica e per i razzisti che sperassero di farla franca si apre un rischio in più: aggiungere alla squalifica sportiva, l’apertura di un giudizio penale.