Il Processo raddoppia. Da lunedì 21 settembre, alle 20.45, la storica trasmissione di 7 Gold riparte con molte conferme e alcune novità di rilievo. Prima tra tutte, la nuova co-conduttrice, Jessica Tozzi, che nella edizione 2020-2021 affiancherà Maurizio Biscardi alla guida del programma del lunedì. Nonostante la giovane età (classe ‘92) Jessica vanta oltre 10 anni di esperienza televisiva. Giornalista sportiva amante del calcio da sempre, ha mosso i primi passi nelle tv locali per poi approdare come conduttrice a Milan Channel e in seguito alla redazione di Sport Mediaset. Il suo sarà un importante apporto di competenza, classe e fascino alla già fortissima squadra del Processo.

