Calcio, il 'caso Totti' sul NY Times: "Separazione offusca leggenda del calcio romano"

L’intricato gossip sulla s

eparazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi finisce nientemeno che sul New York Times. La soap sentimentale del Pupone e della sua ormai ex moglie, dopo aver fatto parlare l’Italia e l’Europa approda oltreoceano, dove un articolo del celebre quotidiano newyorkese racconta nei dettagli la storia fin dagli esordi definendo l’epilogo come una “disordinata separazione coniugale che offusca una leggenda del calcio romano”.

“C’era una volta Francesco Totti, il principe incoronato del calcio italiano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e svelando una maglietta con la scritta “Sei unica”, un proclama d’amore eterno per Ilary Blasi, showgirl che gli ha rubato il cuore. I due si sono sposati in diretta televisiva, hanno avuto tre figli e si sono trasferiti in una villa degna della famiglia reale. Ora, 20 anni dopo, lui dice che è stata la signora Blasi a rubare i suoi orologi Rolex“, scrive il quotidiano nel pezzo a firma del cronista Jason Horowitz.

Che parla anche della nuova fiamma dell’ex campione della ‘Magica’: “Questa settimana, il signor Totti ha cercato pubblicamente la casa con la sua ragazza, Noemi Bocchi, 34 anni, una ‘flower designer’ che non è del tutto diversa dall’aspetto della signora Blasi”, si legge nel pezzo. Ripercorrendo i tratti salienti della storia d’amore più nota del Paese, il Ny Times cita il sito Dagospia, definendo la testata “il nome più affidabile del gossip italiano”, ricordando che il sito di Roberto D’Agostino fu il primo a riferire che Totti aveva una nuova fidanzata, “sottolineando che la signora Bocchi era seduta un paio di file dietro di lui a una partita di calcio a dicembre”.