Calcio Foggia, arriva Lorenzo Menegazzo

Il Calcio Foggia 1920 ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Menegazzo, che indosserà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026. Lorenzo Menegazzo, nato a Camposampiero, è cresciuto nel settore giovanile del Bologna e ha vestito la maglia delle Nazionali giovanili per tre volte.

Nella prima parte del campionato, è passato in prestito al Ravenna, dove ha collezionato tre presenze nel girone B della serie C. Il calciatore si è già unito al campo di allenamento di Trinitapoli, mettendosi a disposizione dell’allenatore Barilari e del suo staff. Lorenzo Menegazzo è quindi ufficialmente un nuovo giocatore del Calcio Foggia 1920.