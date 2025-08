Calcio femminile: un nuovo riconoscimento al Quirinale

L’attenzione verso il calcio femminile in Italia sta crescendo, sottolineando un cambiamento culturale significativo. Durante l’ultimo episodio di Newzgen, la giornalista sportiva Marialaura Scatena ha discusso il percorso della Nazionale italiana femminile verso gli Europei del 2025 e il significativo incontro avvenuto al Quirinale.

L’incontro, che ha visto le Azzurre ricevute dal Presidente Mattarella, rappresenta un importante passo avanti per il riconoscimento del calcio femminile nel paese. Scatena ha spiegato che, contrariamente al passato in cui solo le squadre vincitrici venivano celebrate, ora il riconoscimento arriva anche in assenza di vittorie sul campo, riflettendo i progressi del movimento.

Nella conversazione è emersa la trasformazione della narrazione mediatica dedicata al calcio femminile. Sebbene l’interesse cresca in funzione dei risultati, Scatena ha avvertito che è necessaria maggiore continuità nella copertura per evitare un’improvvisa diminuzione dell’attenzione, fenomeno già osservato nel 2019. Ha inoltre affermato che non ha senso paragonare il calcio femminile a quello maschile, dato che le due discipline si sono sviluppate in contesti diversi.

Scatena ha anche affrontato il cambiamento nella mentalità verso le calciatrici, evidenziando la necessità di un lavoro culturale, specialmente nel Sud Italia, dove persistono stereotipi. Riguardo al commissario tecnico Andrea Soncin, ha messo in risalto come il suo valore non dipenda dal genere, ma dalla capacità di bilanciare e integrare competenze.

Nel contesto del calcio italiano, la Nazionale maschile, guidata da Gennaro Gattuso, continua a essere un punto di riferimento storico, con una tradizione di successi, mentre la Nazionale femminile sta guadagnando visibilità e credibilità, come dimostrato dal recente incontro al Quirinale.