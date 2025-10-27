Calcio femminile in Italia: la crescita raccontata in un docu-film

Negli ultimi anni, il calcio femminile in Italia ha visto una crescita significativa. Un documentario intitolato «Sopra la barriera», realizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, mette in luce questo sviluppo attraverso le storie di sei calciatrici.

Il corto esplora le esperienze personali e sportive di atlete di diverse età e provenienze, evidenziando la passione e la determinazione che caratterizzano il movimento del calcio femminile italiano. Le calciatrici, nonostante le difficoltà quotidiane, sia sul campo che nella vita di tutti i giorni, dimostrano costantemente dedizione e entusiasmo per lo sport.

Il documentario offre uno sguardo profondo sulle sfide che le donne affrontano nel mondo del calcio, un ambiente tradizionalmente dominato dagli uomini. Attraverso le loro storie, emerge la voglia di affermarsi e di conquistare spazi sempre più ampi nel panorama calcistico nazionale. Il messaggio centrale è quello di una crescita che va oltre le questioni salariali, riflettendo l’entusiasmo e il potenziale delle calciatrici italiane.