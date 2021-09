“E’ bello vedere partite come il derby di ieri all’Olimpico, ben vengano sfide del genere, belle e avvincenti, ma dobbiamo partire da un presupposto fondamentale, Var si, Var no. Il Var per me, e credo per tutti gli arbitri e gli addetti ai lavori, sia una cosa molto positiva per il futuro del calcio, il problema è che c’è bisogno di qualche rifinitura affinché possa permettere ad arbitri, giocatori, allenatori e chi è a casa di avere la contezza di quello che accade in campo e portare l’arbitro a prendere la decisione finale giusta. Si dovrebbe sgombrare il campo da alcune problematiche sull’intervento del Var soprattutto in episodi dubbi in area”. Sono le parole dell’ex arbitro internazionale Massimo De Santis all’Adnkronos, sul derby di ieri vinto 3-2 dalla Lazio di Sarri sulla Roma di Mourinho che al termine della sfida si è molto lamentato della gestione di gara dell’arbitro Guida e di alcuni episodi chiave della gara.





Fonte