Calcio europeo in Ferragosto: eventi e partite da non perdere

Da StraNotizie
Il Ferragosto è stato caratterizzato da importanti eventi calcistici in tutta Europa. In Italia ha preso il via la Coppa Italia, con il primo turno che ha visto il Milan programmato per debuttare contro il Bari a San Siro. Tuttavia, il tecnico Massimiliano Allegri non sarà presente in panchina a causa di una squalifica.

In Inghilterra, il Liverpool ha ottenuto una vittoria contro il Bournemouth, grazie al gol decisivo di Chiesa. Dall’altro lato, il Marsiglia, guidato da Roberto De Zerbi, ha subito un’imprevista sconfitta contro il Rennes. Questi risultati segnalano che il calcio sta entrando in una fase cruciale in tutta Europa.

Per gli appassionati che desiderano seguire le partite in tv e in streaming, è fondamentale informarsi sui canali disponibili, che variano a seconda del paese e degli accordi di trasmissione.

