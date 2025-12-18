Calcio Ecuador in lutto per Mario Pineida

Il giocatore Mario Pineida è stato ucciso in un’aggressione a Guayaquil in Ecuador. La notizia della sua morte è stata comunicata dal suo club, il Barcelona Sporting Club.

Secondo quanto riportato dai media locali, il giocatore ha perso la vita in un attacco armato avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale situato nella zona settentrionale di Guayaquil. Il Barcelona Sporting Club ha diffuso un comunicato sui propri canali social, informando della morte del giocatore e esprimendo profondo rammarico per l’accaduto.

Le forze dell’ordine ecuadoriane stanno proseguendo le indagini relative all’incidente, senza fornire ulteriori dettagli sull’accaduto. Pineida aveva precedentemente militato nel Fluminense in Brasile e ha totalizzato nove presenze con la nazionale ecuadoriana. Il club ha aggiunto che la notizia della sua morte li addolora profondamente.