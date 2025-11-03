Calcio Eccellenza: Aygreville in difficoltà, Charvensod ok

18.4 C
Nella nona giornata di Eccellenza e nella Prima di Promozione, i risultati delle squadre valdostane sono stati vari. L’Aygreville ha subito una sconfitta per 3-0 al Verbania, mentre lo Charvensod ha trovato la vittoria contro il Rosta con un punteggio di 2-1.

L’Aygreville si è presentato sul campo con una formazione rimaneggiata e ha faticato, concedendo già due gol nel primo tempo. La terza rete è arrivata nel finale, firmata da Tartaro. Al contrario, lo Charvensod ha mostrato grande carattere, vincendo grazie alle reti di Poletti e Mammoliti.

Nella Prima Categoria, il CGC Aosta ha riportato una convincente vittoria per 4-1 contro il Valle Elvo, mentre il Saint-Christophe ha pareggiato 2-2 con il Livorno Ferraris in un match di alto livello.

Per tutti i dettagli sulle partite, si consiglia di leggere Gazzetta Matin, che pubblicherà un’edizione ricca di approfondimenti sul calcio giovanile e dilettantistico, con risultati, classifiche e interviste. Il giornale sarà disponibile anche in formato digitale.

