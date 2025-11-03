Calcio e tecnologia: l’evento Hudl Performance Insights a Londra

Si avvicina un importante evento nel mondo del calcio, dedicato a esplorare l’evoluzione delle tecnologie e delle professioni legate a questo sport. L’evento è “Hudl Performance Insights 25”, che si svolgerà al Fulham Pier di Londra il 14 novembre. Dalle 8 di mattina alle 19, professionisti del settore come analisti e scout si riuniranno per discutere le ultime tendenze.

Organizzata da Hudl, un’azienda leader nelle tecnologie video e dati, la conferenza rappresenta una nuova fase della “StatsBomb Conference”, ampliando il focus dall’analisi puramente tecnica a una visione più completa che include aspetti umani e fisici del gioco. Saranno presenti figure di spicco come Damien Comolli, General Manager della Juventus, Edin Terzić, ex allenatore del Borussia Dortmund, e altri esperti del panorama calcistico europeo.

Durante la conferenza verranno affrontate tre aree chiave: analisi dei dati e data science, scouting e video-analysis, human performance e sport science. Questi temi sono essenziali per la gestione moderna di un club calcistico. In aggiunta, quest’anno debutterà l’“Hudl Signal Stage”, dove esperti di preparazione atletica e fisiologia sportiva presenteranno le loro metodologie utilizzate nei principali club.

Negli ultimi anni, l’importanza dell’analisi dei dati nelle decisioni tecniche e di mercato è aumentata notevolmente. Hudl, dopo aver acquisito StatsBomb, punta a rendere questo evento un punto di riferimento per il calcio professionistico. I biglietti sono già esauriti, ma alcune presentazioni saranno disponibili online.