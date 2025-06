Calcio e Solidarietà: La Prima Partita del Cuore a Brescia

Sabato 28 giugno si svolgerà la prima edizione della Partita del Cuore presso il Centro Sportivo San Filippo di Brescia. L’evento prevede un triangolare di calcio tra tre squadre: la Nazionale Vip Sport, il Dream Team giornalisti e la Nazionale Lions. Parteciperanno volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo, come gli ex giocatori del Brescia, i fratelli Bonetti e Luciano De Paola, e la showgirl Antonella Elia. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Brescia e supportata da Radio Studio+.

Il ricavato della giornata, inclusi i proventi di una lotteria, sarà devoluto a tre realtà locali: Ail Brescia, per il nuovo centro trapianti di midollo osseo; Bambini in Braille, per l’inclusione di bambini ciechi e ipovedenti; e la Fondazione Lions, attiva nel supporto alle fasce più fragili della popolazione. L’evento offrirà anche dimostrazioni di scherma e un’esibizione musicale del gruppo Zani & Friends.

I biglietti costeranno 7 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini fino a 10 anni, disponibili presso la segreteria del centro sportivo, anche il giorno della partita. Durante la conferenza stampa, l’assessore allo Sport Alessandro Cantoni ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per promuovere una cultura della solidarietà. Infine, Diego Trapassi, direttore della rivista Big Mood, ha evidenziato il ruolo di coinvolgimento della comunità in tale causa.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.giornaledibrescia.it