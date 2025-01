Calcio e rap: dall’amicizia Capo Plaza-Leao all’album di Kean

Calcio e rap si intrecciano sempre di più, con alcuni calciatori che si avventurano nella musica pubblicando album e artisti che esprimono la loro passione per il calcio attraverso amicizie e collaborazioni. Questa dinamica è particolarmente evidente in Italia, dove il legame tra la cultura urban e il calcio sta diventando sempre più forte tra le nuove generazioni.

Capo Plaza ha recentemente condiviso sui social una chat con l’amico Rafa Leao, esprimendo affetto e supporto dopo la vittoria del Milan in Supercoppa. Allo stesso modo, Baby Gang e Lazza, entrambi tifosi rossoneri, celebrano pubblicamente il loro amore per il club, mentre Noah Okafor ha regalato una maglia a Shiva, evidenziando la connessione tra il mondo del calcio e quello della musica. Moise Kean ha pubblicato un album rap, seguendo le orme di Leao, dimostrando la crescente presenza di calciatori nella scena musicale.

Milano si configura come un centro nevralgico sia per il calcio che per la musica. Capo Plaza ha parlato della sua amicizia con Leao in un podcast, enfatizzando la loro connessione attraverso la passione comune per l’hip-hop e il calcio. La celebrazione della vittoria del Milan è stata amplificata da Lazza e Baby Gang, mentre la maglia di Okafor è un altro esempio di amicizia tra sportivi e artisti.

Andrea Petagna, ex attaccante del Milan, ha collaborato con la Dark Polo Gang e Sfera Ebbasta, anche se relazioni che inizialmente sembravano solide si sono deteriorate, dando luogo a dissapori. Petagna è stato menzionato in una barra di Wayne, suggerendo tensioni che potrebbero derivare da conflitti personali.

Altri calciatori, come Kevin Prince Boateng e Gué Pequeno, hanno instaurato legami attraverso la musica, mentre Moise Kean ha avviato la sua carriera musicale con il nome ‘KMB’, rilasciando l’album ‘Chosen’. Rafa Leao ha scelto ‘Way45’ come nome d’arte e ha pubblicato il suo secondo album ‘My Life in Each Verse’. Anche Pierluigi Gollini ha esplorato la musica, con il brano ‘Rapper con i guanti’, un omaggio a Notorious B.I.G.

Memphis Depay e Kevin Prince Boateng sono ulteriori esempi di calciatori che si sono cimentati nella musica, con stili e messaggi distintivi. Queste interazioni tra il calcio e la musica rap continuano a crescere, riflettendo un’evoluzione culturale che unisce diverse forme di espressione.