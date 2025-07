Calcio e Economia: Crisi e Ristrutturazioni Necessarie

Il calcio italiano riveste un ruolo cruciale nel panorama economico e sociale del Paese, ma presenta anche sfide significative, soprattutto sul fronte delle finanze e delle infrastrutture. Il “Report Calcio”, giunto alla sua quindicesima edizione e realizzato dalla FIGC in collaborazione con Arel e PwC Italia, fornisce un’analisi dettagliata dell’impatto del settore sull’economia italiana, stimato in 12,4 miliardi di euro, con oltre 140 mila occupati e ricavi che superano i sette miliardi annui.

Nonostante i risultati positivi, la situazione economico-finanziaria del calcio professionistico maschile resta critica, con perdite aggregate di 9,3 miliardi in 17 anni. In particolare, durante il periodo della pandemia, le perdite hanno raggiunto i 3,6 miliardi. Anche se l’80% dei bilanci è registrato in perdita, negli ultimi due anni si è assistito a un miglioramento, con il valore della produzione che ha superato i 4,5 miliardi di euro e un fatturato in crescita del 32,3%.

Nel contesto tesserato, si contano quasi 1,5 milioni di membri all’interno della FIGC, che rappresenta il 30% dei tesserati delle 50 federazioni sportive italiane. Gli effetti positivi si riscontrano anche nel calcio femminile, con un incremento significativo delle tesserate.

Tuttavia, le infrastrutture non rispondono alle esigenze moderne: la maggior parte degli stadi, con un’età media superiore ai 56 anni, necessita di investimenti. Negli ultimi 18 anni, solo sei nuovi impianti sono stati inaugurati in Italia, rappresentando una frazione irrisoria degli investimenti europei totali. Attualmente, vi sono 31 progetti di nuovi stadi in fase di sviluppo, con un impatto previsto sul PIL di 6,1 miliardi e la potenziale creazione di 80 mila posti di lavoro. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sottolinea l’importanza di questi investimenti per garantire un futuro sostenibile e prospero per il calcio italiano.