Il calcio femminile è lo sport che sta crescendo di più al mondo e in Italia si registra un vero e proprio boom di tesseramenti: tra il 2008-2009 e il 2019-2020 le tesserate per la Figc sono cresciute del 66,5 %, passando da 18.854 a 31.390. Uno sviluppo accelerato anche dall’assunzione a partire dalla stagione 2018 2019 da parte della Federazione della titolarità dell’organizzazione delle competizioni di vertice (Serie A, Serie B. Primavera, Coppa Italia e Supercoppa, per un totale di quasi 500 partite ufficiali disputate ogni anno), si evince dal Bilancio Integrato della Figc.