“Aspettiamo la prima partita del Monza di venerdì con molta agitazione positiva. Non sarà una partita tecnicamente semplice con la Spal e la squadra dovrà essere brava a gestirla bene. La proprietà non ha negato minimamente che vuole la Serie A già al primo anno, quindi anche come responsabilità sul partire bene, ha scaricato molta responsabilità sulla squadra e speriamo che Brocchi e i giocatori riescano a gestirla al meglio. Nel Monza Calcio ritroviamo la passione, l’energia e la mentalità vincente”. Sono le parole di Matteo Ballarin, Fondatore del Gruppo Europe Energy, che con il nuovo brand WITHU, che unisce i servizi di Luce, Gas, Fibra e Mobile con un solo fornitore, sponsorizza il Monza calcio, a pochi giorni dalla partenza del campionato di serie B per il club brianzolo. Il 26 settembre, nella gara casalinga contro la Spal, ci sarà la prima gara ufficiale con la nuova maglia, nella quale campeggia il nuovo sponsor.

