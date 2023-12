Calcio: Atalanta, Scamacca torna prima del previsto?

Non solo la vittoria contro la Salernitana, in casa Atalanta arrivano buone notizie anche sul fronte infermeria. Gianluca Scamacca ha recuperato e potrebbe rientrare a disposizione del tecnico prima del previsto. Un recupero fondamentale anche per i fantallenatori, con Scamacca che nelle partite disputate non ha mai fatto mancare l’apporto in ottica bonus.

La conferma arriva proprio da Gasperini al termine del match contro i campani: “Scamacca in settimana potrebbe rientrare. Lo aspettiamo, se cresce lì la situazione possiamo crescere in tutto. Dove possiamo fare la differenza è in attacco, lì siamo cambiati molto. Se riusciamo ad alzare la qualità di tutti, anche in modo alternato, si deciderà quanto potremo essere competitivi”.

Buone notizie anche dalla difesa, ieri è tornato in campo Kolasinac: “Dietro speriamo di aver recuperato Kolasinac, per Palomino la cosa è un po’ più lunga. Davanti abbiamo un gruppo di giocatori che sta venendo fuori. Non è che non mi capiscono, alcuni calciatori come Djimsiti e Scalvini erano acciaccati. Soffrivano i nuovi entrati della Salernitana. Ho spostato Kolasinac che non aveva mai giocato a destra, poi è andata bene. Ci ha messo un po’ e poteva essere costoso”.

Fantacalcio.it per Adnkronos