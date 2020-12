“Va accertato innanzitutto cosa è accaduto veramente. Vorrei fare prima un discorso generale, quello che ha mosso me ad interrompere la partita, Sampdoria-Napoli ormai due anni fa. C’è la necessità di dare segnali forti, che sono stati dati da due campioni come Marquinhos e Neymar che hanno deciso, anche se non colpiti direttamente con la loro squadra, di assecondare le scelte degli avversari, di dare un segnale forte di quello contro quello che è un cancro nella nostra società e non solo nel calcio”. Sono le parole dell’arbitro Claudio Gavillucci, ora trasferitosi in Inghilterra dove arbitra gare di National League, all’Adnkronos in riferimento a quanto accaduto nella partita di Champions tra Psg-Basaksehir sospesa ieri, a causa delle parole del quarto uomo Sebastian Coltescu che avrebbe dato del “negro” a Webo, assistente tecnico del club turco.

