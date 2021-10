Diverse federazioni calcistiche dei paesi europei potrebbero porre fine alla loro appartenenza all’organo di governo mondiale della Fifa come ultima risorsa in una disputa sui possibili Mondiali biennali, secondo quanto hanno riferito delle fonti alla dpa. Più di una dozzina di federazioni hanno segnalato che una mossa così drastica potrebbe essere possibile se la Fifa decidesse di andare avanti con l’organizzazione del suo evento vetrina ogni due anni dal 2026 in poi. La Uefa e la Conmebol sudamericana, che hanno la maggior parte dei migliori giocatori e campionati, si oppongono ai piani presentati per la prima volta come parte di uno studio di fattibilità dal capo dello sviluppo globale della Fifa, Arsene Wenger, l’ex manager dell’Arsenal. Il Comitato Olimpico Internazionale ha anche espresso preoccupazione per l’ipotesi perché una Coppa del Mondo biennale danneggerebbe altri sport.





