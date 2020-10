Un calcione al gattino, che si schianta contro il muro. E il video diventa virale su Tik Tok e sui social. Due minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri della compagnia di Casoria (Napoli) per maltrattamento di animali. Si tratta dei due protagonisti del filmato risalente ai primi di settembre, nel quale si vede uno dei due, un 15enne, prendere a calci un gatto. militari hanno accertato che il video è stato girato in via Enrico De Nicola, a Casoria, e hanno individuato e denunciato il 15enne, autore del calcio al gatto, e il 17enne che ha girato il video e lo ha poi pubblicato sul social network.

