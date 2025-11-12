Calcio al femminile: la rivoluzione dell’Asd Cresole 80

L’Asd Cresole 80 è un esempio di come una dirigenza femminile possa trasformare il calcio in una comunità attiva e coesa. Alla guida della società sportiva ci sono Chiara Bennati come presidente, Sabrina Nicolazzo come vice e Enrica Bellucci come responsabile amministrativa. Queste donne hanno riportato in vita un settore giovanile che stava scomparendo e hanno ricostruito il campo sportivo dopo un’alluvione che aveva devastato gli impianti.

Chiara Bennati racconta come, all’inizio, fosse semplicemente una madre che accompagnava il figlio al campo. La situazione si è rivelata difficile, con i giovani calciatori costretti ad allenarsi in altre località. Da qui è nata l’idea di riprendere il progetto da zero. Oggi la società conta tredici squadre e ventotto allenatori, con un’importante crescita nel numero degli iscritti: da una ventina iniziale, si è arrivati a cinquanta nel giro di pochi anni.

L’alluvione ha rappresentato un momento critico, ma la determinazione e il supporto della comunità hanno permesso di riprendersi rapidamente. Inoltre, per finanziare l’acquisto di un defibrillatore, sono stati organizzati eventi come un’originale rappresentazione teatrale, coinvolgendo le famiglie.

Oltre al calcio, il progetto ha anche introdotto un centro estivo, iniziato come un’esperienza di 15 giorni e ora diventato un campus educativo, con attività che includono corsi sul defibrillatore e collaborazioni con psicologi. La società non si limita solo a insegnare calcio, ma si impegna a educare sulle dinamiche sociali e relazionali, creando un legame forte tra famiglie e comunità.