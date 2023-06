Calciatori gay, parla Tardelli: “Ci sono, ecco perché non fanno coming out”

Nonostante negli ultimi decenni la società sia molto cambiata, rendendo più facile fare coming out alle persone LGBTQ, nel mondo del calcio si fa ancora fatica ad uscire allo scoperto. Della difficoltà dei calciatori nel fare coming out ha parlato Marco Tardelli in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’ex allenatore ha spiegato che probabilmente i calciatori gay hanno paura a dichiararsi perché sentono che non c’è il clima giusto.

“Se si cono gay nel calcio? Certo, secondo me ci sono. È statisticamente impossibile che non ci siano. Io non vedrei il problema a dirlo. Come mai non lo fanno? Forse sentono che non è il momento. Che non c’è il clima giusto. Ma il mondo attorno a noi è cambiato. Non vedo perché non debba cambiare anche il calcio. Speriamo che le cose cambino. Se mi hanno davvero proposto di entrare in politica? Tre o quattro anni fa, nell’area di centrosinistra. Ma una persona non era d’accordo e allora non ho accettato”.

Calciatori gay: parlano Jankto e Blanchard.

Jakub Jankto qualche mese fa ha fatto coming out e ha dichiarato che ci sono molti calciatori gay: “Ci sono molti sportivi gay nel calcio. Non ho intenzione di dire chi. Dopo il mio coming out mi sono arrivati molti messaggi. Non sto dicendo che anche loro debbano uscire allo scoperto, però magari il mio può essere un esempio che li può aiutare. Se inizieranno a farlo diverse persone le cose cambieranno“.

Anche Leonardo Blanchard ha detto la sua sull’omofobia nel calcio: “Come mai nel nostro ambiente non ci sono gay dichiarati? Perché nel calcio vince la falsità e l’apparenza. Si tiene tutto segreto, soprattutto queste cose qui. Ce ne sono molti e non potete immaginare quanti. Però se uno si dichiarasse verrebbe preso in giro sul campo e anche fuori.In questo ambiente regna la mascolinità tossica“.