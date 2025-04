Calciatori e ginocchio varo, ecco cos’è

L’ex calciatore Gianluca Zambrotta, campione del Mondo 2006, ha rivelato di essere un “modello da laboratorio” per molti chirurghi a causa delle sue gambe arcuate e del ginocchio varo, una condizione comune nel sesso maschile. In ambito sportivo, questa lieve deviazione può persino facilitare alcuni movimenti. Tuttavia, la situazione di Zambrotta è più complessa. Ha subito interventi chirurgici al menisco interno di entrambi i ginocchi, perdendo una parte essenziale per l’assorbimento delle sollecitazioni articolari. La mancanza del menisco ha causato un’ulteriore usura della parte mediale del ginocchio, trasformando il varismo da una semplice variazione anatomica a una condizione patologica.

Roberto Civinini, professore di ortopedia, ha spiegato che Zambrotta potrebbe dover affrontare un intervento di osteotomia, una procedura che prevede un taglio dell’osso e una correzione dell’asse del ginocchio per redistribuire i carichi e ridurre il dolore. Questo intervento può migliorare l’allineamento e consentire il proseguimento di attività sportive, come il padel. Tuttavia, le condizioni cliniche di Zambrotta sono già molto avanzate, e sarebbe stato preferibile intervenire prima. Attualmente, è probabile che dovrà sottoporsi a un intervento di protesi al ginocchio. Nonostante ciò, grazie alle moderne tecnologie implantologiche e alle protesi di alta precisione, è possibile tornare a una vita attiva. Un esempio è la sciatrice Lindsey Vonn, che ha raggiunto nuovamente il podio dopo un intervento di protesi al ginocchio.