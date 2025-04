Calciatore a 63 Anni: La Lotta Contro la Malattia

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giulio Drago, ex calciatore, morto a 63 anni dopo una lunga malattia presso l’ospedale San Giuseppe. Originario di Caltagirone, Drago si era trasferito a Empoli negli anni ’80, dove aveva raggiunto una carriera significativa come portiere e successivamente avviato un’attività immobiliare. La sua figura è ben nota in città, dove ha trascorso gran parte della sua vita anche dopo il ritiro.

Drago è stato un personaggio riservato e gentile, lasciando un’impronta duratura nella comunità empolese e nel mondo calcistico. Dopo la carriera da calciatore, ha contribuito al settore giovanile dell’Empoli, trasmettendo la sua esperienza alle nuove generazioni. Il club ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando il suo ruolo fondamentale nella loro storia e la generosità mostrata nel lavorare con i ragazzi del vivaio.

I funerali si terranno martedì 22 aprile, presso la Collegiata di Empoli, dove familiari, amici e cittadini renderanno l’ultimo saluto a Drago. Lascia la moglie Patrizia e i figli Filippo e Matteo, insieme a una comunità che lo ha sempre apprezzato per la sua disponibilità e i suoi modi misurati.

Durante la sua carriera, oltre all’Empoli, Drago ha giocato per club come Cremonese, Bari, Triestina e Pontedera. Ha debuttato tra i professionisti con la Cremonese e ha raggiunto la Serie A con il Bari. È ricordato anche per una storica amichevole con il Pontedera contro la Nazionale italiana, che rimase nella memoria del club toscano.