Calci e offese al personale sanitario, ex di Temptation Island

Calci e offese al personale sanitario, sono queste le accuse che i medici del Pronto Soccorso del Civico di Palermo hanno mosso contro Federico Rasa, ex volto di Temptation Island.

L’uomo si era recato al pronto soccorso dopo aver avuto una sorta di reazione allergica a qualche trattamento al quale si sarebbe sottoposto all’estero. I medici, dopo averlo visitato, lo hanno rilasciato con una cura al cortisone e questo avrebbe parecchio indispettivo Federico Rasa.

A raccontare il fattaccio è stato Palermo Today, che ha raccolto le informazioni.

“Dopo aver superato il triage con il codice verde e fatta la prima visita, Rasa è rimasto per un’oretta su una barella prima di iniziare ad andare in escandescenze davanti a decine di pazienti in attesa, offendendo e minacciando il personale sanitario. A quel punto Rasa, con gli amici entrati poco dopo a dare manforte, avrebbe dato spettacolo all’interno del pronto soccorso. “Cercava lo scontro con la guardia giurata. Ce l’aveva con medici e infermieri. ‘Fate tutti schifo’, diceva”, racconta a PalermoToday una persona che si trovava in ospedale”.

L’ex di Temptation Island e i suoi tre amici sono scappati prima dell’arrivo delle volanti di polizia. Rasa è stato indagato per danneggiamento (ha tirato calci a un carrello e ad una porta), in attesa di capire se il personale sanitario e la guardia giurata in servizio decideranno di sporgere denuncia per minacce.

Federico Rasa, cosa è successo a Temptation Island

Federico Rasa e Floriana Angelica sono state una delle coppie scoppiate di Temptation Island 2021. Il ragazzo si è avvicinato molto alla tentatrice Vincenza, scatenando la furia di Floriana, che ha richiesto per ben due volte un falò di confronto immediato. Durante il faccia a faccia la concorrente del reality ha rinfacciato i comportamenti equivoci al suo compagno e poi ha deciso di uscire dal programma da sola, lasciando così il fidanzato. Ma le cose sono cambiate dopo la loro esperienza a Temptation? Sembra proprio di no.

In un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine Federico Rasa ha speso delle bellissime parole per la tentatrice che lo ha fatto vacillare. Il 34 enne però si è anche affrettato a sottolineare come per Vincenza non sia mai scattata attrazione e nessun tipo di sentimento che vada oltre l’amicizia. Rasa ha detto di essersi pentito soltanto di una cosa, di aver parlato dei suoi rapporti intimi con la fidanzata, per cui dice di provare ancora amore.