Calcata e il turismo occulto: tra misteri e allerta esorcisti

Calcata, un suggestivo borgo medievale situato nel cuore del Viterbese, si sta affermando come centro di interesse per il turismo magico. Da anni attrattiva per artisti e hippy, oggi è considerato un luogo enigmatico e, secondo l’Associazione Internazionale degli Esorcisti (Aie), potrebbe celare insidie legate all’occulto.

Negli ultimi tempi, Calcata ha attirato visitatori in cerca di esperienze legate al soprannaturale. Questo fenomeno fa parte di un trend più ampio in Italia, dove luoghi storici vengono riscoperti tramite racconti di streghe, sortilegi e tradizioni popolari, spesso propagati dai social media. Seppure manchino prove storiche concrete di eventi soprannaturali, la narrazione si è radicata nella cultura popolare, promettendo esperienze “magiche” ai turisti.

Nel suo appello, l’Aie ha avvertito dei potenziali pericoli di questa moda, sottolineando come le persone vulnerabili possano essere attratte da pratiche che le espongono a rischi spirituali. L’associazione riconosce che il turismo dell’occulto potrebbe mascherare un approccio superficiale al fenomeno della stregoneria, con implicazioni significative sulla salute mentale dei visitatori.

Calcata non è l’unico paese in questo panorama: anche altri centri come Lonigo e Marignano stanno ottenendo attenzione per le loro leggende e festival legati all’occulto. La comunità ecclesiastica, rappresentata da oltre 350 esorcisti in Italia, guarda con preoccupazione a tali sviluppi, avvertendo sui possibili rischi di confondere il bene con il male in nome del turismo.