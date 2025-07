Calcata e il turismo dell’occulto: alla ricerca di emozioni

Calcata, un affascinante borgo medievale nel viterbese, sta attirando l’attenzione non solo per la sua bellezza storica ma anche per le sue misteriose leggende legate all’occulto. Negli ultimi anni, il paese è diventato un punto di riferimento per il turismo magico, attirando visitatori in cerca di esperienze fuori dal comune.

L’Associazione Internazionale di Esorcisti (Aie), riconosciuta anche dal Vaticano, ha espresso preoccupazione per questo crescente fenomeno. Calcata è vista come un luogo “stregato”, ricco di storie sulle attività di streghe e presunti eventi mistici, che hanno trovato risonanza sui social media. Queste narrazioni, pur non avendo fondamenti storici, contribuiscono a creare un’atmosfera di fascino che attira turisti interessati alla spiritualità e agli eventi legati all’aldilà.

Il rischio, secondo gli esorcisti, è che l’attrazione per tali esperienze possa avere conseguenze negative, specialmente per le persone vulnerabili. Le leggende e le suggestioni potrebbero indurle a credere di avere contatti con poteri sovrannaturali, esponendole a situazioni di pericolo morale e spirituale.

Calcata non è l’unico luogo a suscitare interesse: diverse località italiane, come Lonigo e Valbona, stanno emergendo con le loro storie di fantasmi e incontri mistici. Anche il lago di Iseo e Marignano, con le loro celebrazioni legate al solstizio d’estate, sono oggetto di attenzione. L’Aie mira a sensibilizzare le comunità sui rischi legati a questo tipo di turismo, sottolineando l’importanza di una comprensione profonda e storicamente informata di questi fenomeni.