Calano Vertiginosamente le Vendite di iPhone in Cina

Nel 2024, le vendite di iPhone in Cina hanno subito un calo drammatico, segnando un diminuzione del 17% con 42,9 milioni di unità vendute, posizionando Apple al terzo posto nel mercato locale degli smartphone. In contrapposizione, il mercato cinese degli smartphone ha visto un incremento del 4% rispetto all’anno precedente, con 285 milioni di unità spedite. La marca vivo ha dominato il mercato con una quota del 17% e 49,3 milioni di unità, seguita da Huawei al secondo posto con 46,0 milioni di unità e un aumento del 37%.

Nel quarto trimestre del 2024, nonostante Apple abbia mantenuto la prima posizione con 13,1 milioni di iPhone venduti, ha registrato una significativa perdita del 25% nelle vendite rispetto all’anno precedente. Vivo e Huawei hanno rivaleggiato strettamente con una quota di mercato del 17% ciascuno, mentre Xiaomi è arrivata quarta con 12,2 milioni di unità e una crescita del 29%. OPPO ha chiuso la classifica con 10,6 milioni di unità.

Il 2024 è stato complessivamente un anno difficile per Apple, caratterizzato da perdite continue durante l’anno e culminato nel quarto trimestre. La crescente concorrenza da parte di Huawei, che ha lanciato prodotti di successo, ha influito negativamente sulle vendite di iPhone, tradizionalmente associato al mercato di fascia alta. Nonostante Apple abbia mantenuto una fetta del 17% di mercato, deve affrontare la crescente popolarità di Huawei e di altre marche Android che offrono innovazioni tecnologiche e modelli premium.

La dinamica competitiva nel mercato degli smartphone cinesi sta cambiando rapidamente. Huawei ha conquistato fiducia con l’introduzione costante di modelli avanzati, mentre l’espansione degli smartphone pieghevoli da parte di produttori locali costituisce un’ulteriore sfida per Apple, che attualmente non offre modelli in questa categoria. Inoltre, le marche come Xiaomi e Vivo hanno investito in tecnologie distintive e programmazioni di fidelizzazione, consolidando la propria base di consumatori.

La percezione del marchio Apple in Cina è mutata, in parte a causa di una percepita stagnazione nell’innovazione e dell’assenza di novità significative nei recenti prodotti, il che ha portato a una diminuzione della lealtà al marchio tra i consumatori cinesi, favorendo alternative più innovative e competitive.