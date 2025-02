Calano le Vendite Dopo l’Addio di Alessandro Michele

Sabato De Sarno non è più il direttore creativo di Gucci dopo due anni dall’assunzione. La sua partenza è legata al calo delle vendite dell’ultimo anno, con perdite che ammontano a 1,64 miliardi di euro. La casa di moda ha annunciato che la sfilata prevista per il 25 febbraio alla Milano Fashion Week non sarà presentata da lui. Il CEO Stefano Cantino ha ringraziato De Sarno per il suo impegno nell’onorare l’artigianalità e il patrimonio del marchio, mentre De Sarno, attraverso i social, ha invitato a “ricordare di sorridere” di fronte alle sfide.

Attualmente, non si sa quale sarà il futuro di De Sarno né chi lo sostituirà in Gucci. Il brand, importante per il gruppo Kering, ha dichiarato che la nuova direzione artistica sarà svelata in seguito. La situazione per Gucci è complicata, in quanto De Sarno è subentrato dopo l’uscita di Alessandro Michele, in un periodo di difficoltà per l’azienda. Dopo un picco di vendite con l’arrivo di Michele, si è verificata una contrazione durante la pandemia, portando a un drastico calo delle vendite, che nella prima metà del 2024 hanno registrato un -20% e nel trimestre finale un -25%.

Sabato De Sarno, 41 anni, originario di Napoli, ha intrapreso una carriera nel mondo della moda che lo ha portato a lavorare per marchi come Prada e Dolce & Gabbana, prima di passare a Valentino, dove ha ricoperto il ruolo di fashion director per 14 anni.