Calamità e sciacallaggio, il Senato approva il disegno di legge: cosa prevede

L’Aula del Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 778, che introduce la circostanza aggravante dello sciacallaggio nel codice penale. L’approvazione è avvenuta con 85 voti favorevoli, 40 contrari e 15 astenuti.

Il provvedimento prevede modifiche per contrastare il furto o il saccheggio effettuato da persone o in luoghi colpiti da calamità naturali. L’articolo unico del ddl modifica l’articolo 625 del codice penale, aggiungendo una nuova aggravante per i furti commessi sfruttando le situazioni create da eventi calamitosi. Questo intervento mira a colmare una lacuna del sistema legale italiano, dove prima il reato di sciacallaggio aveva una pena ritenuta inadeguata, nonostante si trattasse di un reato di notevole gravità che colpisce le persone vulnerabili in situazioni di emergenza.

Il senatore Pierantonio Zanettin di Forza Italia ha sottolineato l’importanza di questa nuova norma, evidenziando che, a causa dei cambiamenti climatici, eventi calamitosi come alluvioni sono sempre più frequenti e molte popolazioni sono esposte a questo rischio. “Fino ad oggi, la pena per il furto aggravato in situazioni di calamità era molto mite. Questa nuova regolamentazione prevede pene più severe, fino a dieci anni di detenzione per i colpevoli”, ha spiegato il senatore, rimarcando che di fronte a comportamenti così gravi è necessaria una risposta penale adeguata.

Inoltre, la modifica prevede che non appena il responsabile del reato venga identificato, si potrà procedere con l’arresto immediato e un procedimento per direttissima. Questa misura è vista come una risposta necessaria per garantire maggiore protezione alle vittime di calamità e per dissuadere comportamenti scorretti in momenti di vulnerabilità collettiva.

In conclusione, il ddl rappresenta un passo significativo nella lotta contro lo sciacallaggio, cercando di stabilire un quadro normativo più rigoroso per tutelare coloro che si trovano in situazioni di necessità a seguito di eventi catastrofici.