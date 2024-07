Calamari ripieni in friggitrice ad aria: pronti in poco tempo

I calamari ripieni in friggitrice ad aria, sono ancora più saporiti e dalla consistenza ottima, con un ripieno molto semplice.

Proviamo la squisita ricetta per i calamari ripieni fatti in friggitrice ad aria. Si tratta di un prodotto tipico, prodotto in varie zone dell’Italia. L’ingrediente principale, ovvero i calamari, sono davvero ottimi per preparare piatti succulenti e perfetti. Tuttavia, dovete fare molta attenzione alla cottura, perché deve essere perfetta, per evitare che l’esterno sia troppo cotto o troppo molle. Rispettate i tempi di cottura, per questi calamari che racchiudono un ripieno saporito e morbido. Per farcirli servono solo pane, formaggio grattugiato, prezzemolo e poco altro. In poco tempo, un secondo piatto sfizioso è servito!

Calamari ripieni in friggitrice ad aria

Preparazione della ricetta per i calamari ripieni in friggitrice ad aria

Per cominciare, lavate e pulite i calamari. Tirate via i tentacoli ed eliminate tutte le interiora, compresa la penna cartilaginea. Dopo aver svuotato tutto l’interno, potete lavarli nuovamente. Poi, metteteli da parte. Dedicatevi alla preparazione del ripieno, cominciando dai tentacoli che dovete sminuzzare. Metteteli nel recipiente di un mixer, insieme alla mollica del pane e al prezzemolo e tritate il tutto. Quando ottenete un composto omogeneo, trasferitelo in una ciotola e arricchite con olio di oliva, sale, pepe e formaggio grattugiato. Mescolate e usate il ripieno per riempire 3/4 di ciascun calamaro; poi, chiudete l’apertura usando uno stuzzicadenti. Spennellate un po’ di olio nel cestello della friggitrice e posizionate i calamari, spennellando anch’essi con olio. Fate cuocere il tutto nella friggitrice ad aria, per circa 12 minuti alla temperatura di 180°C. Quando la cottura è terminata, potete impiattarli e servirli subito.

Conservazione

I calamari ripieni in friggitrice ad aria sono perfetti, perché risultano consistenti e saporiti, inoltre risultano essere molto leggeri, perché privi di grassi ulteriori. Se avanzano, potete conservarli per 2 giorni, chiusi in un contenitore ermetico.

Potete servire questo piatto tipico con un contorno di pomodori gratinati in friggitrice ad aria.