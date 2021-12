La Calabria in zona gialla da lunedì 13 dicembre per il rischio Covid. Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio della regione in area gialla, comunica il dicastero. Il passaggio della Calabria in area gialla, conferma il ministero, sarà in vigore da lunedì.

Oggi, secondo il bollettino, nella regione sono stati registrati altri 360 contagi. Da ieri sono stati registrati 2 morti per un totale da inizio pandemia di 1.519 vittime nella Regione. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 240. Da ieri sono stati fatti 7.317 tamponi. In isolamento 117 persone, tre ricoverati in meno e 22 terapie intensive occupate, due in più rispetto a ieri.