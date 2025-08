Calabria, una stagione di gossip e polemiche politiche

In Calabria la situazione politica è sempre al centro dell’attenzione, e recenti sviluppi stanno facendo parlare molto di sé. Il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – Sinistra Italiana, ha commentato in un post su Facebook le dimissioni e la contestuale ricandidatura del governatore Roberto Occhiuto.

Lo Schiavo ha sottolineato che la Calabria sembra trasformarsi in una “repubblica sudamericana delle banane”, con il presidente che si rivolge al “popolo” attraverso i social e ignora le istituzioni democratiche. Secondo lui, questa situazione travisa il significato stesso della politica, che dovrebbe essere un campo di responsabilità e non un palcoscenico.

Il consigliere ha espresso preoccupazione per il caos amministrativo della regione, suggerendo che l’attenzione dovesse concentrarsi, piuttosto, sull’utilizzo delle risorse europee per il benessere della comunità. La protesta di Lo Schiavo si è diretta anche verso la produzione di video motivazionali da parte del governatore, paragonandoli a quelli di un life coach su TikTok, che però non affrontano i veri problemi della Calabria.

Infine, il consigliere ha affermato che la regione merita leader serii e responsabili, capaci di ascoltare piuttosto che urlare, e che la politica non può diventare una semplice vetrina per attrarre consenso, ma deve essere un impegno verso il futuro e il bene comune.