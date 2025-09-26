Calabria: Un Modello di Riscatto Sociale e Inclusione Lavorativa

La Calabria continua a lottare per il suo riscatto e si prepara a ospitare il convegno “Lavoro, Inclusione e Futuro: Il Modello UniReggio, Orgoglio Calabrese”, organizzato da UniReggio. L’evento si terrà a Reggio Calabria e rappresenta un’importante opportunità di riflessione e condivisione tra istituzioni, enti del terzo settore e cittadini. Durante il convegno si parlerà delle esperienze di riscatto sociale e sviluppo territoriale avviate negli ultimi anni.

Uno dei punti chiave del modello UniReggio è la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Un progetto emblematico è “Villa Jole Santelli”, realizzato in collaborazione con il Comune di Rosarno, che punta a trasformare un luogo segnato dalla violenza in un centro di welfare e innovazione sociale.

Inoltre, è previsto un Protocollo d’Intesa sperimentale, siglato da UniReggio e vari partner istituzionali, per fornire opportunità di riscatto a chi è soggetto a restrizioni della libertà personale. Questa iniziativa ha già permesso la riqualificazione del Parco cittadino Federica Cacozza, restituendolo alla comunità dopo un lungo periodo di abbandono.

Il convegno, in programma il 26 settembre, si propone come un’importante occasione per scoprire i risultati già raggiunti e le opportunità future, sottolineando la necessità di unire le forze per costruire una Calabria più giusta e inclusiva.

Il presidente di UniReggio, Paolo Ferrara, ha messo in evidenza come il modello UniReggio rappresenti un segno di speranza e di giustizia sociale, invitando tutti a partecipare alla costruzione di un futuro migliore per la regione.