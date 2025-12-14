Calabria, terra di tradizioni e innovazione

La puntata di “Linea Verde” andrà in onda domenica 14 dicembre alle 12.20 su Rai 1 e sarà dedicata alla scoperta della storia e delle tradizioni della provincia di Catanzaro. La provincia di Catanzaro è una terra fertile dove prosperano agrumeti, uliveti e produzioni d’eccellenza, simboli identitari di un territorio che unisce tradizione, innovazione e un legame profondo con le proprie radici.

Il tema della puntata sarà la restanza, ovvero la scelta di rimanere o di tornare nella propria terra per valorizzarla e costruire possibilità future. L’antropologo calabrese Vito Teti approfondirà il tema del rapporto tra comunità, luoghi e memoria con Peppone Calabrese. Successivamente, Peppone visiterà Lamezia Terme per parlare dell’olio extra vergine d’oliva, considerato l’oro verde della Calabria.

Fabio Gallo incontrerà giovani imprenditori agricoli, artigiani e custodi del territorio che hanno deciso di restare o di tornare in Calabria per portare avanti antiche tradizioni familiari. Margherita Granbassi esplorerà le bellezze della Riserva Naturale delle Valli Cupe, un paradiso incastonato tra i boschi della Sila Piccola.

Infine, Peppone, Fabio e Margherita si ritroveranno a Lamezia Terme per celebrare con un assaggio alcuni prodotti tipici del territorio, accompagnati dalla musica di Santino Cardamone. La puntata è realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria.