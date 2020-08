Sulla carta il centro di accoglienza di Varapodio avrebbe dovuto dare riparo e supporto ai sopravvissuti alle traversate del Mediterraneo, ma in realtà era solo un centro di spartizione di appalti, affari e clientele in mano alla politica. Per di più, quella che contro i migranti ha costruito buona parte della propria propaganda. Lo hanno scoperto i carabinieri di Reggio Calabria e della compagnia di Taurianova, che questa mattina per ordine della procura di Palmi hanno notificato un avviso di conclusione indagini a 6 persone,, sindaco di Varapodio e candidato non eletto al Consiglio regionale per Fratelli d’Italia, il gestore della cooperativa cui era stato affidato il centro, due titolari di imprese di abbigliamento e due funzionari della Prefettura di Reggio Calabria. Al centro dell’inchiesta, il primo cittadino che fino a qualche mese fa sgomitava per entrare in Consiglio regionale sotto le bandiere del partito di

Per i magistrati della procura di Palmi, che lo accusano di abuso d’ufficio, frode nelle pubbliche forniture, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, truffa ai danni dello Stato e peculato, per anni Fazzolari sarebbe stato il vero gestore del centro, formalmente affidato ad una cooperativa, e lo avrebbe usato come se fosse una cosa sua. Servizi e forniture affidati a ditte amiche, assunzioni pilotate di consiglieri comunali e della moglie di uno di loro, con tanto di improvvisi e ingiustificati aumenti di stipendio per sanare le tensioni politiche che hanno rischiato di far saltare la maggioranza in Consiglio comunale.

Manovre spregiudicate e totalmente illecite, che il sindaco avrebbe occultato firmando una serie di autocertificazioni, totalmente fasulle, con cui attestava di non avere alcun conflitto di interesse. In realtà – affermano i magistrati – quel centro almeno per due anni gli è servito per distribuire appalti e favori anche alle spalle del Consiglio comunale. Era il sindaco, in qualità di responsabile amministrativo dell’Ente – si legge nelle carte dell’inchiesta – ad affidare in via diretta e senza gara servizi e forniture a ditte amiche e sempre lui – lo accusano i magistrati – ha ordinato l’assunzione di una serie di lavoratori, per altro assolutamente sprovvisti di qualifiche e competenze per le mansioni richieste al centro. Lo stipendio lo anticipava la cooperativa, poi rimborsata dal Comune grazie ai generosi affidamenti assegnati dalla Prefettura.

Anche per vestiti, scarpe e attrezzatura sportiva – tutti acquistati presso negozi di amici del sindaco – il metodo di pagamento era il medesimo. Peccato che solo in parte quella merce finisse ai migranti. A beneficiarne era soprattutto il figlio di Fazzolari, così come i titolari dei due negozi di abbigliamento, che con Fazzolari stabilivano gli importi da liquidare anche prima di aver effettivamente fatturato le vendite. Un accordo fraudolento, già di per sé illecito, che consentiva un pagamento maggiorato della merce fornita rispetto a quanto precedentemente stabilito, secondo le specifiche indicazioni dello stesso sindaco. E la sovrafatturazione non era un’eccezione, ma un metodo.

Anche la cooperativa gonfiava sistematicamente le spese. Solo attestando compensi superiori a quelli realmente elargiti ai collaboratori, dal settembre 2016 al marzo 2018 per gli investigatori avrebbe incassato almeno 20mila euro in più. Per di più, non tutti quelli che ci lavoravano erano assunti regolarmente. E i funzionari della Prefettura – sostengono i magistrati di Palmi – non potevano non accorgersene.

Ma è stato tutto nascosto con verbali redatti ad arte per occultare una serie di irregolarità, dalla regolarizzazione delle cuoche e alle forniture di alimenti. Nessun commento anche sull’affidamento della gestione del centro alla cooperativa Itaca, scelta dal sindaco in via diretta e senza valutare alcuna opzione alternativa. Traduzione, per gli investigatori quella struttura non era altro che un centro di illecito guadagno e di cointeressi, usato per consolidare rapporti personali e professionali e rafforzare influenza politica e clientele da un politico che in pubblico tuonava contro i migranti e in privato lucrava alle loro spalle.