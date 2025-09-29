21.6 C
Calabria: Sostenibilità e Turismo Responsabile per il Futuro

Da StraNotizie
La Calabria si sta concentrando sulla sostenibilità come leva per la crescita economica e culturale, trasformando la tutela ambientale in un’opportunità per il turismo. L’Ente Parchi Marini Regionali (EPMR) ha preso parte a un importante evento di turismo per i siti patrimonio dell’umanità, tenutosi a Roma, presentando i risultati ottenuti nei sei Parchi Marini e nelle 28 Zone Speciali di Conservazione sotto la sua gestione.

Lo stand CalabriaParchi ha offerto ai visitatori un viaggio virtuale attraverso paesaggi incontaminati e borghi tradizionali, evidenziando l’unione tra l’entroterra, le coste e la bellezza naturale della regione. L’architetto Pietro Pileci ha presentato progetti come campi ormeggio a basso impatto ambientale, sistemi di segnaletica per sensibilizzare i visitatori e iniziative a favore della pesca artigianale, con l’obiettivo di coniugare la tutela dell’ecosistema e la valorizzazione delle tradizioni locali.

Il Direttore Generale dell’EPMR, Raffaele Greco, ha affermato che la sostenibilità rappresenta non solo una scelta etica, ma anche un motore economico. I Parchi Marini e le Zone Speciali di Conservazione sono strumenti cruciali per la protezione della biodiversità e per la creazione di forme di turismo responsabile e inclusivo, favorendo l’integrazione tra tutela ambientale e coinvolgimento delle comunità locali.

L’Ente mira ora a ottenere la Carta Europea del Turismo Sostenibile, che posizionerebbe i Parchi Marini calabresi come esempi di destinazioni per il turismo responsabile. La Calabria si conferma quindi un laboratorio di sostenibilità, unendo mare, montagne, borghi e cultura in un racconto identitario che genera nuove economie locali. La partecipazione a questo evento ha rafforzato il ruolo della Calabria come esempio nella gestione dei territori protetti.

