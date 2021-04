“Non mi fai guardare il seno? Scusa se vai al mare come vai? Neanche tu una carezza a me? Io a te, no! ma tu a me?”. Lui è Amedeo Nicolazzi, sindaco di Petilia Policastro e grande imprenditore della zona. Lei, una donna che si è presentata in Comune con in mano il curriculum del figlio appena diplomato. Ed è bastato perché il primo cittadino – che se non fosse ricoverato per Covid oggi sarebbe ai domiciliari per concussione e violenza sessuale – si sentisse in diritto di metterle le mani addosso.

Lo hanno scoperto i carabinieri di Crotone che già da tempo lavoravano su dipendenti e amministratori comunali, sospettati di aver messo arbitrariamente le mani su beni alimentari destinati ai bisognosi e finiti in casa di chi di certo non ha bisogno dell’aiuto dello Stato per acquistarli. Un’ipotesi investigativa confermata e costata i domiciliari all’ex vicesindaca Francesca Costanzo, dimessasi un mese fa, e il divieto di dimora ad altri otto indagati, il consigliere di maggioranza Antonio Curcio, l’ex componente dello staff del sindaco Marilena Curcio, l’assessore ai lavori pubblici Vincenzo Ierardi, il tecnico del Comune di Petilia Sebastiano Rocca, il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, Domenico Tedesco, e l’imprenditore Palmo Garofalo. Insieme al sindaco Nicolazzi, è emerso dall’inchiesta della procura di Crotone, che tutti quanti hanno approfittato della convenzione fra il Comune di Petilia Policastro ed il Banco delle Opere di Carità, per appropriarsi di derrate alimentari, che spesso distribuivano senza criterio fra amici e conoscenti o offerte a personaggi orbitanti nel mondo dei clan.

Un quadro squallido, ricostruito dagli investigatori con intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamenti. Ed è nel corso delle indagini che è emerso il tentativo del sindaco Nicolazzi di approfittare di una donna che a lui si era rivolta per avere un aiuto.

Era il luglio 2018. “Mi sono rivolta a lui perché Sindaco e grosso imprenditore”, ha raccontato interrogata la donna agli investigatori. “Chi meglio di lui poteva aiutarmi nel trovare un’occupazione a mio figlio appena diplomato. Inoltre, in giro avevo sentito dire che altre persone si erano rivolte al Sindaco per un lavoro”. Di certo però non si aspettava che Nicolazzi in cambio avrebbe preteso di metterle le mani addosso. Imbarazzata, ai carabinieri racconta: “Improvvisamente il sindaco Nicolazzi iniziava a guardarmi in modo strano nel senso che, avendo gli occhiali verso la punta del naso, mi guardava con insistenza fuori dalle lenti verso il seno. Mi disse con fare disinvolto che gli piacevano le donne che come me avevano un seno prosperoso e che si accontentava solo di quello, purché io mi mostrassi. Ero imbarazzatissima e non sapevo che fare”.

Quell’imbarazzo, se non paura, gli investigatori lo hanno percepito ascoltando le intercettazioni. Quel giorno Nicolazzi aveva chiuso la porta, “imprigionando” la donna all’interno del suo ufficio, ma le cimici dei carabinieri ascoltavano e registravano. La donna riesce a stento a formulare la sua richiesta d’aiuto, poi il sindaco passa subito all’incasso. “Ti aiuto se tu ci tieni pure a me”, dice alla donna. Da lì parte l’assedio.

Le intercettazioni lo documentano passo dopo passo. “Io ti aiuto, sii gentile però per favore, non scappare però! Non facciamo niente di quello che pensi! Fatti guardare, solo guardare”, si sente dire dal sindaco, che ordina alla donna “girati! Girati che non ti faccio niente, no”. Poi le richieste diventano ancora più pressanti e precise “solo il seno voglio guardarti (…) un attimo solo …ti chiedo questa cosa io… la prossima volta poi staremo un po’ insieme”. Ma la prossima volta non ci sarà.

Accampando scuse e pretesti, la donna riesce a divincolarsi e ad avvicinarsi alla porta. Il sindaco però fa in tempo a toccarle più e più volte il seno e a rubarle un bacio sulle labbra. “Sono andata via terrorizzata”, mette a verbale. “La notte non prendevo sonno a causa dello stato di agitazione che l’episodio aveva scatenato in me”. Da allora, ha evitato accuratamente ogni contatto con il sindaco, ma ha preferito non denunciare. Per paura, per vergogna, “per timore che potesse venire a saperlo mio figlio”. E non sarebbe stata l’unica vittima. Stesse molestie, denunciate in una dettagliata querela, in precedenza le avrebbe subite anche una dipendente dell’amministrazione, che ai tentativi di approccio di Nicolazzi avrebbe risposto con un ceffone. Ma il sospetto è che non siano state le uniche di cui il sindaco avrebbe tentato di approfittare.