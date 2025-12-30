Calabria senza strutture per minori psichiatrici

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Palma, ha espresso preoccupazione per la mancanza di strutture socio-sanitarie dedicate ai minori in Calabria, in particolare per quelli affetti da gravi disturbi psichiatrici.

Di Palma ha segnalato questa emergenza da quattro anni, sottolineando che la sua voce continua a restare “un grido nel deserto”.

Il problema riguarda soprattutto i minori psichiatrici, per i quali le tradizionali strutture socio-assistenziali non sono attrezzate.

Se un minore viene collocato in una struttura che non ha competenze sanitarie specifiche, il rischio è concreto: può fare male a sé stesso o agli altri.

Nel 2025 la Procura per i minorenni di Reggio Calabria ha iscritto 254 fascicoli penali a carico di minori identificati per reati commessi, definendone 262, testimonianza di un miglioramento significativo rispetto al 2024.

I minori finiti in carcere sono stati nove, in diminuzione rispetto ai venti dell’anno precedente.

Su 50 fascicoli iscritti contro ignoti, ben 49 sono stati definiti.

L’istituto della messa alla prova ha visto un nuovo aumento, dai 58 casi del 2024 si è passati a 66.

I fascicoli iscritti nel settore civile sono stati 516, arrivati a 535 nelle ultime settimane dell’anno, contro i 769 del 2024, un calo che non indica necessariamente una riduzione del disagio, ma piuttosto una diversa distribuzione degli interventi e delle segnalazioni.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al progetto “Liberi di scegliere”, rivolto ai minori allontanati da contesti familiari mafiosi, con 15 casi iscritti nel 2025, in calo rispetto ai 26 dell’anno precedente.

Il bilancio tracciato dalla Procura restituisce l’immagine di un ufficio che lavora con tempestività ed efficacia, offrendo “una risposta di giustizia pressoché immediata”.

L’assenza di strutture socio-sanitarie adeguate per i minori in Calabria resta il principale problema.