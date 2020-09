Per decisione della Regione, anche il Calabria l’inizio delle lezioni era fissato il 24 settembre. Ma con le elezioni di mezzo e gli istituti da sanificare, 15 sindaci hanno deciso di disubbidire e a colpi di ordinanza hanno posticipato la ripresa delle attività didattiche nel proprio Comune. Risultato, si andrà in ordine sparso. A Castrovillari si tornerà in classe venerdì 25 settembre, a Gioia Tauro il 26, ad Aprigliano, Castiglione Cosentino, Cassano, Diamante, Luzzi, Pietrafitta, Santo Stefano di Rogliano, Cetraro, Reggio Calabria, Caulonia e Villa San Giovanni il 28. Nel catanzarese, solo Gizzeria ha posticipato il rientro in classe. Quanto meno per il momento.

Anche l’apertura delle scuole diventa pomo della discordia in Calabria. Anzi, un cesto di mele avvelenate se è vero che il pretesto è diventato buono per far litigare la governatrice Jole Santelli con la sua maggioranza e un plotoncino di Comuni con la Regione. Nodo del contendere, la data del rientro in classe, dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia di Covid-19.

L’11 agosto scorso la governatrice ha deciso per decreto che tutti gli studenti tornassero in classe il 24 settembre, dieci giorni dopo l’inizio delle lezioni in molte regioni d’Italia. Certo, con tutte le precauzioni necessarie. Ma all’epoca la Calabria faceva contare uno, due o nessun contagio al giorno, la sua presidente invitava tutti a visitarla “perché qui c’è solo il rischio di ingrassare” e il problema Covid-19 sembrava quasi dimenticato.

Qualche settimana dopo, anche il mezzo flop dello screening volontario fra docenti e personale non sembra aver preoccupato più di tanto la Regione. Ma i contagi hanno iniziato a salire. Da settimane se ne registrano quotidianamente sempre di più, fino a toccare i 28 di oggi. Cifre che non si sentivano dai tempi del lockdown. E i docenti hanno iniziato a preoccuparsi.

Oltre che per il referendum, il 20 e il 21 molti Comuni andranno al voto anche per le amministrative. Lo spoglio, soprattutto in centri popolosi come Reggio Calabria, rischia di prolungarsi e non lasciare troppo margine per sanificare le scuole destinate a ospitare i seggi.

In queste condizioni, hanno fatto sapere i professori, loro in classe non hanno intenzione di tornarci. Questione rimbalzata in Consiglio regionale, dove su proposta del centrodestra, passata con i voti di pezzi dell’opposizione, è stata approvata una mozione per scaglionare il rientro. Il 24 settembre – si proponeva – avrebbero riaperto i battenti solo le scuole non individuate come seggi, tutte le altre il 28, in modo da igienizzare a fondo e con attenzione i locali.

Una mediazione, magari un po’ caotica, fra chi riteneva innecessario posticipare ulteriormente l’inizio delle lezioni e chi chiedeva qualche giorno in più per sanificare gli istituti. E un modo per mettere tutti d’accordo. Ma non la governatrice Jole Santelli, che di tornare indietro sui propri passi non ne ha voluto sapere. Al suo assessore all’Istruzione e Ricerca, Sandra Savaglio, ha dato ordine di comunicare che per tutti le lezioni cominceranno il 24 senza deroghe, né eccezioni.

Peccato che i sindaci di città e paesi del diktat di Santelli abbiano deciso di infischiarsene, come già successo con la contestatissima ordinanza “Riapri bar” con cui la governatrice ha autorizzato il servizio ai tavoli in bar e ristoranti ben prima dell’inizio ufficiale della “fase 2”. Risultato, un contenzioso legale con il governo che ha impugnato l’ordinanza “Riapri bar” e il muro dei sindaci, che hanno deciso di ignorarla.

Sulla riapertura delle scuole, stesso copione.